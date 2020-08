OL : Cenk Ozkacar, c'est fait, il signe mardi pour 2ME !

Dans : OL.

Annoncée depuis plusieurs jours, la venue de Cenk Ozkacar à l'Olympique Lyonnais se confirme. Le défenseur central est attendu sous 24 heures à l'OL.

Le dossier était bouclé depuis la semaine passée, mais du côté de Lyon on attendait toujours que cela se concrétise, et cette fois c’est le cas. Le Progrès annonce ce lundi soir que Cenk Ozkacar, le jeune défenseur central du club d’Altay SK, formation qui dispute le championnat de Turquie de 2e division, arrive mardi à Lyon. Agé de 19 ans, Cenk Ozkacar était également cité du côté de Lille et de plusieurs formations de son pays, dont Galatasaray. Mais Jean-Michel Aulas et Juninho ont visiblement trouvé les arguments qu’il fallait pour convaincre le joueur et son club de rejoindre l'Olympique Lyonnais, à savoir un chèque de 2ME pour l’Altay SK et un contrat de cinq ans pour l’international U21.

Cenk Ozkacar est attendu mardi à l’aéroport Saint-Exupéry, et il devrait signer son nouveau contrat après avoir passé sa visite médicale. Comme le précise le quotidien régional, on ne sait pas encore si l’Olympique Lyonnais fera tout de suite confiance au jeune défenseur central ou bien s’il le prêtera une saison pour qu’il acquiert du temps de jeu dans un club français avant de revenir à l'OL où l'on cherche toujours à renforcer un secteur de jeu où Lyon n'a pas vraiment brillé ces dernières saisons. Cenk Ozkacar aura donc sa chance, à lui de la saisir.