OL ‍: Un mercato de fou, Textor mise sur Barcola et Lukeba

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL va remonter au classement, grâce notamment à un super mercato cet hiver. C'est du moins ce qu'a annoncé John Textor, qui ne s'est pas encore frotté au deuxième round avec la DNCG pourtant.

La crise de l’Olympique Lyonnais n’est pas passée avec le changement d’entraineur qui était devenu nécessaire. Malgré l’arrivée de Fabio Grosso, les contre-performances se multiplient et le club rhodanien est passé dernier de Ligue 1. Après le départ de Laurent Blanc, il ne reste plus beaucoup de fusibles en vue pour John Textor afin d’arranger les choses mais le propriétaire américain a tout de même effectué une très grosse promesse dans la foulée des défaites à Brest et à Reims. Si l’OL n’a pas forcément sur le papier un effectif de dernier de la classe, le mercato d’hiver va permettre de renforcer l’équipe et de changer son visage pour effectuer une remontée. « Comme vous le savez, en janvier, nous n'aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l’équipe », a confié le propriétaire d’Eagle Football. Cette déclaration a tout de même redonné un peu d’espoir aux supporters lyonnais, même si le mois de janvier est encore loin, et l’OL peut s’enfoncer encore plus entre temps.

LDLC Arena et OL Reign, ça ne va pas le faire à temps !

Mais ce mardi, L’Equipe se penche en profondeur sur la question, et notamment sur le fait de savoir si l’OL aura réellement les mains libres pour recruter selon son bon vouloir. Cet été, il n’a pas pu en raison des limites de la DNCG. Le montage financier du budget pour la saison à venir n’a pas satisfait le gendarme financier, et John Textor a été obligé de feinter pour pouvoir recruter, quitte à éveiller la FIFA avec le transfert d’Ernest Nuamah par le biais de Molenbeek, un autre de ses clubs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Dans moins d’un mois, le club lyonnais aura déjà des éléments de réponse sur son mercato d’hiver. Une première réunion est prévue fin octobre ou début novembre et John Textor devra se montrer convaincant avec de réels arguments financiers. Il peut déjà oublier la vente d’OL Reign, qui ne se fera pas avant janvier. Même chose pour la vente des parts de l’OL dans la LDLC Arena, et dont l’opération ne sera pas réalisée à temps pour entrer dans les comptes du club rhodanien. Seuls les échéances des gros transferts de Castello Lukeba et Bradley Barcola pourraient équilibrer les flux et donner des garanties à la DNCG pour valider un mercato sans contraintes. Dans le cas contraire, John Textor, qui a plaidé des problèmes culturels et un manque de reconnaissance de son investissement à son arrivée, n’aurait plus vraiment cette excuse. Et l’OL serait en grand danger, puisqu’obligé de continuer avec un effectif qui ne parvient pas à sortir la tête du seau actuellement.