OL ‍: Pierre Sage avoue un gros bug à Lens

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cadre de l'OL, Corentin Tolisso sortait un bon match face à Lens, mais le champion du monde a cédé sa place à Jordan Veretout à 25 minutes de la fin et n’a pas caché sa déception.

Conscient qu’il livrait une très bonne prestation, Corentin Tolisso aurait sans doute aimé disputer l’intégralité du match de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du RC Lens dimanche soir (0-0). Pierre Sage en a décidé autrement en remplaçant son champion du monde par Jordan Veretout à la 65e minute de jeu à Bollaert. Un remplacement qui n’a pas été du goût de Corentin Tolisso, qui l’a fait savoir en laissant exploser sa colère sur le banc lyonnais après sa sortie. Le choix de Pierre Sage a été très discuté sur les réseaux sociaux, où les supporters de l’OL auraient préféré voir Maxence Caqueret céder sa place. C’est sans doute ce qui était prévu, mais une grosse erreur de communication a finalement précipité la sortie de Tolisso, qui n’était pas prévu comme l’a reconnu Pierre Sage sur OL Play.

Sur la chaîne officielle du club rhodanien, l’entraîneur de 45 ans a reconnu qu’il avait fait une erreur en interprétant mal un geste de l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich. Une erreur regrettable qui ne devra plus se produire à l’avenir comme l’a reconnu l’ancien directeur du centre de formation de l’Olympique Lyonnais. « Il se blesse à la cuisse et il est bandé par le staff médical. Il effectue ensuite un repli défensif et fait un geste avec sa main comme s'il demandait un changement » a lancé l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais répondant à la question d'un internaute à ce sujet, avant de poursuivre.

L'erreur de Tolisso était une erreur

« Des joueurs étaient prêts à renter donc Corentin Tolisso sort du terrain. Je l'ai senti déçu donc je suis allé le voir et il m'a dit qu'il avait indiqué qu'il voulait juste enlever son bandage. J'ai mal interprété, c'est un quiproquo » a expliqué Pierre Sage, qui a reconnu son erreur et qui a avoué que Jordan Veretout était bien prévu pour entrer peu après l’heure de jeu, mais que ce n’était pas Corentin Tolisso qui devait sortir. Au vu de la prestation très décevante de Maxence Caqueret, on imagine assez aisément que c’est le milieu de terrain de 24 ans qui devait céder sa place, lui qui a récolté la pire note du match dans L’Equipe lundi avec un impitoyable 3/10. Les choix de Pierre Sage seront d’autant plus scrutés dans l’optique de dimanche et la réception très attendue de l’Olympique de Marseille au Groupama Stadium.