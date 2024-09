OL ‍: Caqueret met l’OM et l’ASSE au même niveau

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Avant le choc face à l’Olympique de Marseille dimanche, Maxence Caqueret a abordé la rencontre avec confiance et détermination. Le milieu de l’Olympique Lyonnais prépare la rencontre comme si l’ennemi juré débarquait au Groupama Stadium.

Présentés comme des concurrents au podium en début d'exercice, les deux Olympiques pourraient disputer deux championnats différents cette saison. C’est du moins la tendance qui se dessine après les quatre premières journées de Ligue 1. Marseille, deuxième derrière le Paris Saint-Germain, compte déjà six points d’avance sur Lyon. Pas de quoi inquiéter Maxence Caqueret avant l’Olympico dimanche.

« Après ces quatre premiers matchs, Marseille fait meilleure impression, ils ont marqué beaucoup de buts, ils ont gagné plus de matchs, ils sont dans le haut du classement, a avoué le milieu de l’OL. Mais on a une équipe pour rivaliser avec eux sur la saison. On s'est super bien préparés pour ce match, on est prêts à faire un grand match, ça peut déterminer la suite de notre saison. Battre l'OM nous donnerait plus de force pour la suite. L'ambiance sera chaude. On veut gagner, Marseille aussi. On n'est pas des outsiders. Marseille est une bonne équipe mais on est prêts à rivaliser avec eux. On va tout donner. »

Caqueret pique l'OM

« Marseille fait un très bon début de saison, nous un peu moins. Mais on est quand même européens, ils ne le sont pas, a rappelé le cadre de Pierre Sage. Même si les deux effectifs ont pas mal changé, on est quand même l'Olympique Lyonnais, une équipe importante dans ce championnat. Donc je ne pense pas qu'ils viennent ici en se disant que ce sera facile. Au contraire ce sera compliqué, on fera tout pour le gagner. » D’autant que Maxence Caqueret considère l’Olympique de Marseille comme un grand rival. Au même titre que l’AS Saint-Etienne. « Pour moi, le derby et l’Olympico sont dans la même case, ce sont deux matchs qui me stimulent dans une ambiance de folie. Je ne peux pas différencier ces deux matchs, ce sont deux rivalités qu’on veut gagner », a prévenu le Lyonnais excité par cette affiche.