L’OL a deux bonnes raisons de paniquer

Par Corentin Facy

Malgré un match cohérent livré sur la pelouse de Lens dimanche soir (0-0), l’OL n’a pas réussi à l’emporter et voit plusieurs de ses concurrents tels que l’OM ou encore l’AS Monaco s’échapper en tête du classement.

Battu par Rennes puis Monaco en entame du championnat, l’Olympique Lyonnais avait enfin renoué avec le succès avant la trêve internationale en battant Strasbourg au terme d’un match fou. Le déplacement des Gones sur la pelouse de Lens dimanche soir était un bon moyen de voir où en était l’équipe de Pierre Sage dans son redressement. Pour la deuxième fois consécutive, le coach de l’OL avait aligné son équipe en 3-5-2 avec Gift Orban au côté d’Alexandre Lacazette, et son équipe a plutôt eu fière allure à Lens. Cohérents dans l'ensemble, les Lyonnais auraient pu l’emporter dans le Nord, mais les deux buts inscrits ont été refusés pour des positions de hors-jeu tandis que Brice Samba s’est montré décisif pour préserver sa cage inviolée.

L'OL en déficit de points et de jeu

La rencontre est plutôt porteuse d’espoir, à une semaine de la réception de l’OM au Groupama Stadium mais sur le plan comptable, ce match nul n’est pas une bonne opération. Et pour cause, avec quatre points en quatre matchs, l’OL n’avance pas au rythme de ses principaux concurrents pour le podium que sont le PSG, l’OM et Monaco. C’est d’ailleurs ce que soulignent nos confrères du Progrès dans leur édition du jour avec une dose d’inquiétude. « Treizième du championnat, l’OL, qui avance un budget colossal par rapport à une quinzaine de ses concurrents de Ligue 1, a le devoir de combler son retard. Et constate que le trio de tête composé du PSG, de l’OM et de Monaco avance déjà à toute allure. Ces équipes toutes invaincues produisent du jeu. Et dans ce domaine également, les Lyonnais sont en retard » déplore le journal rhodanien.

Une réaction rapide est attendue pour combler ce déficit de points et de jeu. La question est maintenant de savoir si la réception de Marseille dimanche soir tombe au bon moment alors que l’équipe de Roberto De Zerbi, qui vient de recruter Adrien Rabiot, a déjà trois victoires et un match nul en poche. Comme le fait savoir Le Progrès ce jour, cet Olympico sera au moins un excellent moyen de voir ce que les coéquipiers de Corentin Tolisso « ont dans le ventre ». Avec dans les travées du Groupama Stadium l’espoir d’un match référence pour définitivement lancer cette saison.