L'OL s'est effondré, tout peut enfin changer

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Absent de toute compétition européenne depuis 2022, l’OL va retrouver la semaine prochaine les douces soirées d’Europa League à l’occasion de la réception de l’Olympiakos au Groupama Stadium.

Depuis le début des années 2000, l’Olympique Lyonnais est un habitué des soirées de coupe d’Europe, que ce soit avec la Ligue des Champions ou avec l’Europa League. En 2020, les Gones ont même frôlé l’exploit en atteignant le dernier carré de la C1 (défaite 3-0 contre le Bayern Munich). Mais depuis quelques années, c’est la soupe à la grimace dans la capitale des Gaules en raison des absences répétées de l’OL en coupe d’Europe. La dernière participation de Lyon à une compétition continentale remonte à 2021-2022 et une élimination en quart de finale de l’Europa League contre West Ham. Les mauvais résultats de l’OL en Ligue 1 et les absences répétées en coupe d’Europe ont logiquement eu une incidence sur le ranking UEFA du club détenu par John Textor.

L'OL vise une remontada au rang UEFA

Longtemps dans le top 25, l’Olympique Lyonnais se classe actuellement 71e avec un bilan de 21.000 points sur les quatre derniers exercices. Une terrible descente aux enfers pour le club de la capitale des Gaules, quand on sait que l’OL comptait 75.000 points en 2022 (20e place au ranking UEFA). Autant dire que pour Pierre Sage et les joueurs lyonnais, l’objectif de cette campagne d’Europa League est clair : remporter le maximum de matchs afin de grappiller des points UEFA et ainsi aider la France mais aussi remonter au classement de l’instance. Cela est crucial pour des raisons financières, ainsi que pour des raisons sportives puisque c’est précisément le rang UEFA qui détermine les équipes des chapeaux allant de 1 à 4 lors des tirages au sort.

Heureux de retrouver la coupe d’Europe, l’OL ne doit pas s'en contenter et doit maintenant viser de gros résultats pour retrouver un rang plus conforme à ses standards habituels. Pierre Sage n’aura pas beaucoup d’excuse car il dispose d’un effectif suffisamment étoffé pour jouer à la fois la Ligue 1 et la coupe d’Europe cette saison, notamment dans le secteur offensif où tous les postes sont plus que doublés.