Coup de massue avant OL-Olympiakos

Par Guillaume Conte

Pour son entrée en Europa League, l’Olympique Lyonnais pourra offrir à ses supporters une affiche honorable avec la réception de l’Olympiakos.

Un retour en Coupe d’Europe qui ne pourra toutefois pas être pleinement fêté comme il se doit. Comme le rappelle la billetterie de l’OL, les virages nord et sud du Groupama Stadium seront fermés pour l’occasion. Une décision qui remonte à la dernière participation de l’OL en Coupe d’Europe, avec les incidents qui avaient eu lieu lors du match face à West Ham datant d’avril 2022.

Plusieurs évènements avaient marqué cette affiche avant, pendant et après la rencontre, avec deux supporters lyonnais interpellés, notamment pour des jets de projectile et des bagarres avec les fans adverses. Aux abords du stade, plusieurs altercations avaient eu lieu après le match perdu par l’OL. L’UEFA n’a donc rien oublié et les deux virages principaux seront fermés pour la venue du club grec jeudi dans 10 jours.