L'OL s'offre une recrue surprise au milieu

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a décidé de passer à l'action avec un joueur qu'il suivait depuis plusieurs années. La signature de Joss Marques, libre de tout contrat après les déboires de Bordeaux, est annoncée proche.

L’OM a signé Adrien Rabiot en plein mois de septembre, s’offrant une recrue de luxe pour compléter son effectif avec un joueur libre qui venait de terminer son contrat avec la Juventus. De quoi donner des idées à l’OL qui tente également de réaliser une dernière opération pour se renforcer avec un joueur libre. Il s’agit de Joss Marques, qui est victime de l’écroulement des Girondins de Bordeaux. Le milieu de terrain avait en effet signé son premier contrat professionnel avec le club aquitain au printemps dernier, mais en a été libéré en raison de l’écroulement de ce dernier, relégué en National 2 et qui a perdu tout son effectif.

Un milieu polyvalent et endurant

Le journal suisse Le Matin annonce que le natif de Lausanne devrait signer à l’OL dans les prochaines heures, pour s’offrir un joli rebond dans sa carrière à seulement 20 ans. Le club lyonnais avait Joss Marques dans le viseur depuis quelques années, en tant que grand espoir de la formation bordelaise où il était arrivé en 2020. Depuis, le Suisse n’avait connu que le groupe Pro-2 des Girondins, et il devrait dans un premier temps en être de même avec l’OL, où il va rejoindre l’équipe B qui évolue en National 3. Mais comme le rappelle le quotidien helvète, John Textor pourrait être tenté de le faire aussi traverser la Galaxy Eagle et lui donner du temps de jeu dans un club qui évolue plus haut que la 5e division française.

L'espoir vaudois Joss Marques va s’engager avec Lyon https://t.co/YgZdGNBgPZ — Le Matin (@Lematinch) September 17, 2024

Une opportunité de marché donc pour l’OL, qui a profité du fait que le joueur était libre en raison de l’écroulement du club bordelais, pour se renforcer et récupérer un milieu de terrain dont le potentiel a fait de lui un élément suivi depuis quelques années par le club rhodanien. « Pouvant être aligné au poste de sentinelle devant la défense ou en milieu relayeur, Joss Marques est un joueur polyvalent et endurant », avaient souligné les Girondins au printemps dernier au moment du passage en professionnel de Joss Marques, qui n’aura pas eu le temps de montrer ses qualités au plus haut niveau avec les Girondins.