OL ‍: Pierre Sage se donne 6 matchs avant de paniquer

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Décevant en ce début de saison, l’Olympique Lyonnais ne décolle pas vraiment malgré le bon match nul ramené de Lens. Pierre Sage, lui, attend encore quelques matchs de Ligue 1 avant d’être définitif sur les ambitions lyonnaises en championnat.

L’Olympique Lyonnais n’a pas vraiment surfé sur sa folle fin de saison dernière qui avait vu les Gones arracher une sixième place synonyme de Coupe d’Europe à l’ultime seconde de la dernière journée de l’exercice précédent. Le groupe de Pierre Sage a démarré sa saison par deux défaites contre Rennes (3-0) et Monaco (0-2) avant de rectifier le tir contre Strasbourg et de ramener un match nul de Lens. Si les résultats ne sont pas catastrophiques, l’entraîneur rhodanien ne souhaite pas s’alarmer même si les rencontres de l’OL n’ont pas été spectaculaires depuis le début du championnat. Le coach estime qu’il faudra encore environ six matchs en Ligue 1 pour juger des véritables ambitions qu’aura Lyon cette saison, d’autant que les soirées de Ligue Europa seront de retour au Groupama Stadium dès la saison prochaine.

Pierre Sage demande du temps pour juger l’OL

Après la rencontre à Bollaert et qui s’est soldée par un match nul et vierge, Pierre Sage a demandé de la patience avant de véritablement juger les performances lyonnaises en Ligue 1 : «Je pense qu'on aura une vraie lecture de la compétition après 10 rencontres disputées. On se doit de mieux jouer avant d'analyser le calendrier, car dans tous les cas, on devra affronter tout le monde en matchs aller-retour. Il y aura un impact entre la partie du jeudi en Europa League puis le dimanche qui suit. A nous de faire une bonne performance contre Marseille et de bien enchaîner en Europe ensuite», a-t-il affirmé au coeur d'une semaine sans match pour les Lyonnais.

Pour rappel, John Textor avait lui annoncé que ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions en fin de saison serait un échec. D’ici la date butoir fixée par son entraîneur, l’OL va affronter l’Olympique de Marseille au Groupama Stadium dimanche prochain, et ira à Lille lors du dixième rendez-vous de championnat. Des rendez-vous contre Toulouse, Le Havre, Nantes et Auxerre sont également au programme, ce qui peut permettre aux Gones de faire le plein de points et de confiance.