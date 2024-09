Gros coup en approche, Textor a convaincu une star

Dans : OL.

Confiant quant à ses chances de devenir le nouveau propriétaire d’Everton, John Textor ne compte pas entrer seul dans le capital des Toffees. L’Américain espère convaincre d’autres investisseurs. Et parmi ses potentiels collaborateurs, le célèbre rappeur Jay-Z pourrait être de la partie.

Peu importe la situation, John Textor n’est pas du genre à douter. Son équipe ne réalise pas vraiment le début de saison d’un futur champion de France. Il n’empêche que le propriétaire de l’Olympique Lyonnais assume totalement ses ambitions de titre. Et cet optimisme vaut également dans le domaine des affaires. On sait que l’Américain tente de racheter Everton sans passer par sa société qui gère notamment le club rhodanien.

Jay-Z prêt à investir avec Textor

« En ce qui concerne l'acquisition potentielle d'Everton, elle serait faite en mon nom propre, avec mon propre financement, expliquait John Textor en conférence de presse la semaine dernière. Ce serait moi-même l'acheteur, et non pas Eagle Football. Ce serait John Textor. J'ai beaucoup d'amis qui vont participer à l’acquisition. » En effet, The Sun pense avoir identifié l’un de ses potentiels collaborateurs. Il s’agirait du célèbre rappeur Jay-Z, contacté par John Textor, et apparemment disposé à investir à Everton. Le patron de l’Olympique Lyonnais s’offrirait ainsi un allié de taille.

En plus de sa renommée à l’internationale, le mari de Beyonce possède une fortune estimée à plus de deux milliards d’euros. Peut-être un atout important pour John Textor qui croit fermement en ses chances de ramener les Toffees au premier plan. Le projet s’annonce pourtant difficile étant donné qu’Everton occupe actuellement la place de lanterne rouge de Premier League, avec quatre défaites en autant de journées. Rappelons également que le président par intérim du club anglais, Colin Chong, a récemment tempéré l’enthousiasme de John Textor, dont les discussions pour le rachat ne seraient pas si avancées.