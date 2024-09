Avant OL-OM, Jordan Veretout brise le silence

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Jordan Veretout va retrouver l'OM ce dimanche, quelques jours seulement après avoir été poussé dehors pour signer à l'OL. Le milieu de terrain est revenu sur cet été fou.

Pas de jaloux, l’OL comme l’OM n’ont pas eu de Coupe d’Europe cette semaine. Si Marseille paye sa saison ratée et n’en disputera pas du tout, Lyon attendra encore quelques jours avant de lancer sa campagne. Autant dire que les deux clubs auront leurs batteries pleines pour ce choc de dimanche soir. Une rencontre où Adrien Rabiot ne sera pas de la partie, étant donnée son arrivée tardive à Marseille. Toutefois, il y aura un joueur qui sera attentivement suivi par les fans des deux camps, c’est Jordan Veretout. Taulier de l’OM la saison passée, le milieu de terrain a été poussé vers la sortie et a refusé de rejoindre le Golfe malgré une offre juteuse.

Veretout a attendu l'OL jusqu'au bout

C’est finalement après le gong qu’il a réussi à quitter l’OM, voyant que sa saison allait être longue dans les tribunes du Vélodrome. L’OL en a donc profité pour se renforcer avec un joueur à prix réduit, et chacun a fait un effort pour que l’opération aboutisse. Un vrai soulagement pour Jordan Veretout, qui a toujours tout donné avec le maillot marseillais, mais avoue avoir connu un été très compliqué en étant poussé dehors à ce point.

« Ce sont des moments difficiles pour un joueur. Difficile de s’entraîner seul sans accès au groupe pro. Je remercie mes proches qui sont restés à mes côtés. La joie de vivre, c’est ce qui m’a permis de tenir. Quand tu es dans des moments compliqués comme ça, tu as juste envie de profiter, de jouer. La meilleure solution était l’Olympique Lyonnais, mais ça a pris du temps, et nous étions impatients », a livré sur OL TV le nouveau joueur du club rhodanien, apparu brièvement lors du match nul à Lens, mais qui devrait avoir progressivement plus de temps de jeu dans les semaines à venir. Surtout que Lyon a un véritable besoin dans ce secteur de jeu. Et du côté de l’OM, on reste philosophe sur ce départ de Veretout chez l’autre « Olympique », sachant que son salaire libéré a permis de faire venir Adrien Rabiot.