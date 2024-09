L’OL sur un rythme infernal, Pierre Sage peut respirer

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Comme toutes les équipes qualifiées pour une coupe d’Europe, l’Olympique Lyonnais va enchaîner les matchs dans les prochaines semaines. Ce n’est pas pour déplaire à l’entraîneur Pierre Sage qui pourra donner du temps de jeu à l’ensemble de son effectif.

Après les pensionnaires de Ligue 1 engagés en Ligue des Champions, ceux qualifiés pour la Ligue Europa feront leur entrée en lice la semaine prochaine. L’occasion pour l’Olympique Lyonnais de retrouver l’excitation des soirées européennes. « C’est une aventure extraordinaire mais c'est aussi habituel pour notre club, a rappelé l’entraîneur des Gones Pierre Sage sur le plateau d’OL Play. Jouer cette compétition nous manquait, tout le monde a hâte de la débuter. »

Sage pourra calmer les frustrés

« On va affronter de bonnes équipes avec différents footballs, ça doit nourrir nos ambitions, a poursuivi le technicien. L'idée est d'être capable d'enchaîner des performances sur deux compétitions. Les joueurs attendent ça avec impatience. Pour le moment la seule chose que j'ai en tête c'est Marseille. » A partir de cet Olympico dimanche soir, le club rhodanien va disputer cinq matchs en deux semaines. Le rythme s’accélère pour l’Olympique Lyonnais, mais ce n’est pas pour déplaire à son coach.

Pierre Sage compte effectivement sur l’enchaînement des rencontres pour offrir du temps de jeu à tous les joueurs, et surtout aux éléments frustrés car moins utilisés depuis le début de la saison. « On a 24 joueurs de champs et 4 gardiens de but donc ça peut créer un peu de frustration, a reconnu l’entraîneur lyonnais sur la chaîne officielle du club. Mais le fait d'avoir pas mal de matchs va pouvoir donner des opportunités à tout le monde. L'heure de chacun viendra. » Souvent performant lors de ses entrées en jeu, l’ailier Malick Fofana pourrait notamment profiter des matchs à venir pour enfin briller en tant que titulaire.