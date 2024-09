OL-OM ‍: L'arbitre désigné, Lyon et Marseille en panique

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Dimanche soir en Ligue 1, un énorme choc aura lieu entre l'OL et l'OM au Groupama Stadium. Tous les détails auront leur importance dans cet Olympico déjà sur toutes les lèvres.

L'OL connait un début de saison assez moyen au vu du dernier mercato estival réalisé. John Textor souhaite que son équipe se mêle à la lutte pour le titre mais force est de constater que les hommes de Pierre Sage ne sont pas encore prêts. Ils auront en revanche une belle opportunité de lancer leur exercice lors de la réception de l'OM. Car les Phocéens sont eux en pleine confiance et actuellement dauphins du PSG en Ligue 1. A l'instar de l'OL, l'OM a mis le paquet lors du dernier mercato. Ce dimanche soir au Groupama Stadium, l'ambiance promet d'être belle et bouillante. Ce choc sera d'ailleurs arbitré par un arbitre d'expérience, Benoit Bastien.

Un arbitrage qui fait peur ?

La nomination de l'arbitre tricolore fait néanmoins couler beaucoup d'encre, alors que les fans des deux camps sont persuadés qu'ils seront désavantagés. Via X, on pouvait notamment voir comme commentaires sur le sujet : « Personne n'est prêt pour le but validé pour Lyon après une frappe qui fait poteau sortant » ; « Il va avantager Varseille comme d'hab » ; « Aulas président du commex et patron de l'arbitrage français comme par hasard » ; « Ça y est on est derrière Paris, ils sont déjà en mission » ; « Penalty pour l’OM donc » ; « Coup d’envoi de ce 133ème Olympic… PENALTY POUR LYON » ; « Force aux Lyonnais la corruption marseillaise était trop forte vous pouviez rien faire » ; « Sidney Govou et Juninho seront ses assistants... » ou encore « Bon ben dimanche on joue à 11 contre 12 face à l'OL ». En mode paranoïa aigue dans les deux camps, ce qui a au moins le mérite de ne pas faire de jaloux. A noter que la saison passée déjà au Groupama Stadium lors de la victoire 1 but à 0 de Lyon face à Marseille, Benoit Bastien était déjà de la partie. Et tout s'était bien passé pour l'arbitre de 41 ans.