OL ‍: Gagner des matchs et des millions, le bon plan de Textor

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Grâce à une impressionnante remontée au classement la saison dernière, l’OL a décroché une miraculeuse qualification en Europa League. Un bon moyen de renflouer les caisses du club rhodanien.

Sportivement, la qualification en Europa League est une excellente nouvelle pour l’Olympique Lyonnais, d’autant plus que le club rhodanien s’est bâti un effectif pléthorique, qui doit permettre à Pierre Sage de pouvoir jongler entre la coupe d’Europe et le championnat. Les Gones affronteront l’Olympiakos, le Besiktas, Francfort, Ludogorets, les Glasgow Rangers, Hoffenheim, Qarabag et Fenerbahçe dans la phase de ligue qui sera relevée. De belles affiches seront au rendez-vous, aussi bien au Groupama Stadium qu’à l’extérieur pour les supporters les plus motivés. Au-delà de l’aspect sportif et émotionnel de disputer une compétition européenne, cette campagne d’Europa League doit permettre à l’OL de renflouer ses caisses, comme le fait savoir le site Olympique et Lyonnais.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Le média spécialisé dans l'actualité du club rhodanien nous apprend à une semaine du démarrage de la compétition que que la prime de participation s’élève par exemple à 4,3 ME, une somme que le club de John Textor est d’ores et déjà certain de toucher. A cela, il faut y ajouter des primes de performances élevées puisqu’une victoire dans un match d'Europa League rapporte automatiquement 450.000 euros et un match nul 150.000 euros. Des gains intéressants pour un club comme l’OL, qui a des charges importantes, que ce soit au niveau de la structure du club ou de la masse salariale.

Des sommes importantes à gagner pour l'OL

Le média pro-OL dévoile par ailleurs que l’équipe qui terminera première de la phase de ligue percevra un gros bonus de 2,7 ME tandis que l’équipe qui remportera l’Europa League en mai prochain touchera 6 ME. Des sommes qui doivent faire saliver John Textor, lequel ne manquera pas de motiver ses troupes à l’idée de briller en Europa League afin de glaner quelques bonus financiers non négligeables. Certes, la C3 est bien moins lucrative que la Ligue des Champions et ses bonus XXL, mais les chiffres indiqués ci-dessus ne sont pas négligeables pour un club de la dimension de l’Olympique Lyonnais, bien au contraire. Ce sont désormais aux joueurs et à l'entraîneur Pierre Sage de faire le travail pour parvenir à décrocher son ticket pour les 8es de finale ou au pire, pour les play-off (16es de finale) en terminant au pire 24e sur 36.