OL : Marcelo au Barça, l'incroyable transfert prend forme !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

Décidément, Barcelone est très actif au mercato. Après avoir conclu le transfert de Philippe Coutinho, le club catalan souhaite s’attacher les services d’un défenseur central pour pallier le départ de Javier Mascherano en Chine.

Ces dernières heures, Yerry Mina est annoncé chez le leader de la Liga. Mais en cas d’échec dans le dossier du défenseur central de Palmeiras, un joueur de Ligue 1 pourrait alors être pisté par le Barça. Il s’agit de Marcelo, très bon depuis son arrivée à Lyon en provenance du Besiktas cet été. Il y a quelques jours, le Mundo Deportivo annonçait que les agents du défenseur rhodanien avaient proposé les services du joueur au FC Barcelone.

Cela n’aurait pas été inutile puisque Mario André Monteiro annonce que les dirigeants du club espagnol étaient récemment en France pour prendre des renseignements sur le joueur. « Les représentants de Barcelone étaient récemment en France afin d’observer le défenseur de Lyon, Marcelo. En plus d’avoir bien joué, le joueur a marqué un but face à Nancy. Si Yerry Mina ne signe pas à Barcelone, le Brésilien a de bonnes chances de rejoindre le Barça » avance même le journaliste portugais. Le dossier pourrait traîner et modifier considérablement les plans de l’OL au mercato. A suivre…