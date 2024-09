OL ‍: Tolisso de retour à son prime, Lyon jubile

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré un début de championnat compliqué, l’OL peut compter sur le retour en forme de Corentin Tolisso, auteur d’un match abouti sur la pelouse de Lens dimanche soir. Une excellente nouvelle pour Pierre Sage.

Critiqué à juste titre pour ses performances depuis son retour à l’Olympique Lyonnais en provenance du Bayern Munich en juillet 2022, Corentin Tolisso retrouve peu à peu ses jambes. Enfin épargné par les blessures, l’international français (28 sélections) réalise un début de saison intéressant et s’impose comme un titulaire aux yeux de Pierre Sage, ce qui n’a pas toujours été le cas la saison dernière. Homme de base de l’entraîneur lyonnais dans le 3-5-2 instauré depuis deux matchs aux côtés de Nemanja Matic et de Maxence Caqueret, le champion du monde a obtenu la meilleure note parmi les joueurs de l’OL après le déplacement à Lens ce dimanche (0-0).

🆕 𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚𝙧 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 sous le maillot lyonnais pour Jordan Veretout 🦁🔴🔵#RCLOL 📸 @lubodomo pic.twitter.com/eLl1lNUBkG — Olympique Lyonnais (@OL) September 16, 2024

Le natif de Tarare a hérité d’un joli 7/10 dans L'Equipe après sa prestation dans le Nord. « Le champion du monde 2018 est en grande forme. Affûté physiquement, précis techniquement, il a été de tous les bons coups lyonnais. Sa passe pour Abner est superbe (27e), et il a constamment bien orienté le jeu lyonnais » note L’Equipe, plus convaincu par la prestation de Tolisso que par celles de Matic (5/10) et de Caqueret (3/10), en difficulté chez les Gones et qui apparait en grand danger. Le milieu de terrain de 24 ans pourrait faire les frais de ses mauvaises prestations dès dimanche prochain à l’occasion de la réception de l’Olympique de Marseille, d’autant plus que la concurrence s’est accentuée au milieu de terrain dans la capitale des Gaules avec la venue de Jordan Veretout.

L’entrée en jeu de l’ancien Romain à Lens montre cependant qu’il semble encore loin de son meilleur niveau physique, ce qui pourrait laisser une dernière chance au trio formé par Matic, Tolisso et Caqueret dimanche soir face à l’OM. A condition que les trois joueurs soient opérationnels, ce qui n’est pas encore assuré puisque Matic et Tolisso ont grimacé à Lens, et le Français est même sorti. Espérons pour l’OL qu’il n’ait rien de grave car il est à la surprise générale l’homme en forme de l’effectif de Pierre Sage en ce début de saison.