OL ‍: Pierre Sage secoue les joueurs et relance la magie

L’an passé, l’OL a réalisé une folle remontée de la dernière à la sixième place. A cette occasion, un reportage exceptionnel qui sera diffusé la semaine prochaine a été réalisé dans les coulisses du club rhodanien.

Sous l’impulsion de Pierre Sage, l’Olympique Lyonnais a réalise une seconde partie de saison totalement folle en 2023-2024. Après la nomination de l’entraîneur de 45 ans, les Gones sont progressivement remontés de la 18e place à la 6e place de Ligue 1, qualificative pour l’Europa League. Une véritable prouesse de la part du coach de l’OL quand on sait à quel point l’équipe était en crise, d’abord avec Laurent Blanc puis avec Fabio Grosso. A l’occasion de cette remontada qui restera gravée dans la mémoire des supporters de l’Olympique Lyonnais un long moment, la Chaîne L’Equipe a réalisé un reportage exceptionnel au plus près du groupe lyonnais.

💬 "Il sort quand le film ?", "Annonce la date du film de l'OL", "Le CM, le film ?" ...



🎬 « Au cœur d’une saison folle » 🔴🔵

⏳ 23/09/2024

⌚21h05

📺 La chaîne l'Equipe pic.twitter.com/bU6UgH4cYa — Olympique Lyonnais (@OL) September 18, 2024

Ce reportage sera diffusé lundi soir à 21h05, mais de premiers extraits ont été dévoilés sur les réseaux sociaux. Sur l’un d’entre eux, une causerie mémorable de Pierre Sage a énormément fait réagir. « Quand on rentre sur le terrain, c’est avec l’intention de changer les choses. Vous avez envie de changer le monde, ce n’est pas changer un match, c’est changer le monde. Ce n’est pas courir 10 mètres, c’est courir 11 mètres. Ce n’est pas je cours à 20 km/h, c’est je cours à 25 km/h. Ce n’est pas je fais une bonne passe, c’est je fais une super passe. Personne dans ce vestiaire ne baisse les yeux, ne baisse les bras et n’abandonne. C’est un contrat que l’on a entre nous. On est sortis de la m…, alors maintenant on abandonne ? Non non non ! On va marquer, on va marquer ! Le premier quart d’heure, on doit changer le monde » lance notamment le coach de l’OL, dans un état second face à ses joueurs.

Le fan club de Pierre Sage refait surface

Il n’en fallait pas plus pour que cet extrait divulgué par la Chaine L’Equipe et relayé par le compte officiel de l’Olympique Lyonnais relance la hype autour du coach rhodanien. « C'est le film de l'année arrêtez tout », « J’aime bien », « On comprend maintenant cette fois, remontée des joueurs, complètement galvanisé pour faire des exploits… », « Il m’a foutu les frissons le coach », « Déjà des frissons alors j’imagine pas le 23… Un énorme MERCI à Pierre Sage, au staff sans oublier les joueurs pour le travail monstrueux ! » ou encore « Wooo je m’attendais pas à ça de la part de Sage ! Magnifique ! Vivement ce doc qui va nous donner les frissons » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les supporters de l’Olympique Lyonnais sont fans de l’attitude de Pierre Sage face aux joueurs. Il ne reste plus que quelques jours à patienter pour découvrir l’intégralité de ce reportage, qui ne devrait pas manquer d’être riche en pépites et en images au coeur du groupe de l’OL.