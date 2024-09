McCourt et ses millions, une légende de l'OL est bluffée

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a concédé le match nul (0-0) sur la pelouse du RC Lens ce dimanche en Ligue 1. Si les Gones font du surplace au classement, quelques espoirs sont à souligner.

Lyon a d'énormes ambitions cette saison en Ligue 1. Mais l'OL est de nouveau très irrégulier en championnat, malgré les investissements réalisés cet été sur le marché des transferts. Ce dimanche soir sur la pelouse du RC Lens, les hommes de Pierre Sage ont néanmoins su faire preuve de solidité défensive, alors que ce n'était pas vraiment le cas jusqu'à présent. De quoi rassurer certains fans et observateurs, qui pensent que les Gones peuvent encore se régler et finir par enchainer dans les prochaines semaines. C'est en tout cas l'avis de Sidney Govou.

L'OL guéri, Govou veut y croire

Lors d'une chronique pour Le Progrès, l'ancien des Gones a en effet donné son avis sur le sujet. « L’OL a réalisé un match nul de costaud à Lens. Défensivement, j’avais des doutes sur la capacité lyonnaise, avec les 8 buts pris en 3 matchs. Mais dimanche, il y a eu un vrai match défensif, avec ce système à 3 centraux pour 5 défenseurs parfois. Et c’est un gros point positif. Ça devient du coup un match très encourageant. Il arrive au bon moment car c’est sur des certitudes qu’on construit. (...) La contrepartie de ce système, même s’il y a eu des très belles occasions pour Lacazette ou Orban, c’est qu’il ne permet pas forcément de bien t’épanouir offensivement. Ça va être un équilibre à trouver, mais vu la qualité offensive de l’effectif, je ne suis pas trop inquiet. Ça tournera du bon côté à un moment. Place à Marseille maintenant, qui est ce qui se fait de mieux avec Paris depuis le début de saison. Je ne pense pas que Rabiot jouera dimanche, mais leur président a dû mettre la main au portefeuille car le recrutement de l’OM est impressionnant. Reste que si l’OL garde le même état d’esprit qu’à Lens, il peut lutter contre Marseille ». Réponse la semaine prochaine donc, entre deux équipes qui ont réalisé de grosses dépenses cet été lors du marché des transferts et qui veulent viser le plus haut possible en fin de saison.