OL ‍: Fofana simple remplaçant, sa réaction va surprendre

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Très en vue lorsqu’il entre en jeu, Malick Fofana marque des points à chaque apparition. L’ailier de l’Olympique Lyonnais a pourtant du mal à intégrer le onze de départ. Un choix étrangement validé par le jeune Belge.

Moins d’un an après son arrivée à l’Olympique Lyonnais, Malick Fofana s’est déjà fait une réputation de « supersub ». L’ailier de 19 ans fait parler sa vitesse à chaque entrée en jeu, lui qui a contribué aux remontées des Gones la saison dernière. Pas de quoi emballer le Belge moyennement satisfait de ses premiers mois à Lyon. « Je me donne un 6 (sur 10), pas plus », a noté le jeune talent interrogé par Le Progrès.

Avant OL - OM, entretien avec la nouvelle coqueluche belge des supporters lyonnais, Malick Fofana : « Je suis encore jeune mais j’ai plein d’objectifs »https://t.co/VvfXtyeVSk — Le Progrès OL (@LeProgresOL) September 19, 2024

« J’ai du potentiel comme beaucoup d’autres joueurs ici, et j’ose faire un peu plus de choses sur le terrain maintenant. Mais je peux faire mieux », a-t-il expliqué. Parmi les points à améliorer, Malick Fofana ne s’estime pas assez décisif lorsqu’il est titularisé. « Quand je commence un match, il y a peut-être un peu plus de stress, mais je dois plus montrer, a commenté le Lyonnais. Je dois avoir de meilleures stats, faire des différences, c’est à moi d’y arriver. »

Fofana comprend Sage

« Quand j’entre comme remplaçant, il reste peu de temps, il faut faire vite, et le coach me laisse libre, a-t-il ajouté. Il m’aide juste un peu défensivement, même si j’ai déjà joué piston à Gand, je l’ai fait avec l’OL aussi une fois. Courir, revenir, je sais faire, mais je dois être plus efficace sur les ballons que je reçois. Dans un match, tu ne sais pas combien de ballons tu vas jouer, donc dès que tu en reçois un, il faut essayer d’apporter quelque chose. »

On comprend que l’international Espoirs belge ne remet pas en cause les choix de l’entraîneur Pierre Sage. D’autant que la concurrence est rude dans le secteur offensif. « Tous les attaquants sont bons, moi je suis le plus jeune, donc je ne peux qu’apprendre d’eux. Ils m’aident aussi et je suis à l’écoute. J’espère qu’avec la Ligue Europa, il y aura plus de possibilités, mais ce n’est pas moi qui décide », a confié Malick Fofana, qui a au moins gagné les faveurs des supporters rhodaniens.