OL : Un mercato blanc, la grande peur de Lyon !

Dans : OL.

Interrompue depuis près d’un mois en raison de la pandémie de coronavirus, la Ligue 1 n’est pas de retour pour demain…

Lundi, le Président de la République Emmanuel Macron va s’exprimer devant les Français. Et selon le Journal du Dimanche, le chef de l’Etat va « tempérer les ardeurs de ceux qui attendent déjà une relance progressive de l’économie ». Autant dire que la Ligue de Football Professionnel, qui espérait une dérogation pour les footballeurs afin de reprendre les entraînements au plus vite, devrait être calmée par l’allocution présidentielle. Et cela a bien évidemment un impact économique important sur les différents clubs de Ligue 1. Comme les 19 autres écuries, l’Olympique Lyonnais est touché. Grâce à la bonne gestion de Jean-Michel Aulas, les Gones traverseront cette crise sans trop de casse mais le coronavirus aura assurément des conséquences sur le prochain mercato de l’OL selon Le Progrès.

Dans son édition du jour, le quotidien régional affirme qu’il est de plus en plus probable d’assister à un mercato très calme du côté de l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, à moins d’un miracle, Lyon ne sera pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, ce qui ne va pas inciter Jean-Michel Aulas à réaliser des folies lors du prochain mercato pour renforcer son effectif. Au rayon des arrivées, l’OL pourrait donc se limiter à la seule venue de Tino Kadewere, acquise au mois de janvier et qui sera effective dès la fin de la saison en cours. L’attitude des dirigeants lyonnais sera toutefois à surveiller de près car on imagine mal l’OL se séparer de Moussa Dembélé et d’Houssem Aouar, courtisés à travers l’Europe, sans réagir afin de les remplacer numériquement. De plus, un départ est d’ores et déjà acté dans les rangs de l’Olympique Lyonnais avec celui de Lucas Tousart, qui rejoindra le Hertha Berlin en Allemagne cet été. Pour l’une des premières fois de son histoire, Lyon pourrait donc vivre un mercato quasiment blanc, ce qui ne devrait pas plaire aux supporters qui espèrent une refonte importante de l’effectif.