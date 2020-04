L1 : Macron va-t-il siffler la fin de la saison de Ligue 1 ?

Dans : Ligue 1.

Le Président de la République parlera lundi soir à la Nation. Et selon les premières rumeurs, c'est un tour de vis brutal qui sera donné au confinement, lequel pourrait être allongé d'un mois. Et la L1 n'aura pas de dérogation.

Emmanuel Macron prendra la parole lundi à 20 heures afin d’évoquer la situation en France à l’heure où l’on en sera presque à un mois de confinement dans notre pays. Alors que nous sommes engagés dans la bataille contre le coronavirus, il semble clairement acquis que cette situation va durer, ce qui ne fait évidemment pas les affaires des clubs de Ligue 1, lesquels espèrent plus que tout finir la saison 2019-2020 afin de toucher les droits TV prévus par Canal+ et BeInSports. Mais selon les indiscrétions du Journal du Dimanche, le Président de la République n’a pas l’intention de relâcher la pression, et le football n’aura pas de passe-droit. En effet, le média affirme qu’Emmanuel Macron devrait notamment annoncer une poursuite du confinement peut-être jusqu’à la fin mai, au moins jusqu’au 15.

Désormais, le dossier déconfinement semble mis de côté, et l’heure est au contraire à une rigueur encore supérieure, et des choix dictés par l'aspect sanitaire des choses et pas uniquement par des impératifs de relance économique. « Macron devrait tout à la fois entériner la prolongation du confinement général au-delà des deux semaines envisagées ; réaffirmer la nécessité impérieuse de limiter les déplacements à l’intérieur comme vers l’extérieur du pays ; renvoyer la réouverture des écoles au mois de septembre ; et tempérer les ardeurs de ceux qui attendent déjà une relance progressive de l’économie », affirme le JDD. De quoi calmer les ardeurs de la Ligue de Football Professionnel, dont le calendrier risque d’être une nouvelle fois chamboulée si ce confinement jusqu’à la fin du mois de mai se confirme. L'idée même de voir des supporters dans les stades est à oublier pour de longs mois.