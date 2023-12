OL ‍: Un joueur zappe la reprise, c’est fini pour lui

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le mercato ouvre ses portes ce lundi, mais il y a déjà un départ confirmé avec l'absence de Jeffinho à l'entrainement. Le Brésilien va être renvoyé à l'expéditeur, un an après son arrivée pour 10 millions d'euros tout de même.

C’était la reprise à l’Olympique Lyonnais ce dimanche, avec la volonté de Pierre Sage de reprendre fort, après une trêve un peu plus longue pour permettre à son effectif très touché moralement et physiquement par la première partie de saison, de reprendre son souffle. Les joueurs se sont retrouvés ce dimanche à 10h du matin, puis à 16h pour la suite, histoire de repartir sur des bases élevées. Pierre Sage a pu présenter ses deux nouveaux adjoints à un effectif quasiment au complet. Les joueurs retenus pour la CAN que sont Baldé (Guinée Bissau) et Nuamah (Ghana) étaient absents, tout comme Jeffinho.

Jeffinho, 4 buts en un an

📸 Nos joueurs et membres du staff, très heureux de reprendre le chemin de l’entraînement 🔴🔵 pic.twitter.com/VPDUN4jmCr — Olympique Lyonnais (@OL) December 31, 2023

Le Brésilien n’a pas souhaité faire la reprise avec Lyon, sachant qu’il ne disputera pas cette deuxième partie de saison. L’ancien de Botafogo va en effet repartir dans son ex-club où il sera prêté pendant un an, jusqu’à la fin de la prochaine saison du championnat brésilien. Une longue absence qui ne pèsera pas énormément sur l’attaque lyonnaise, dont Jeffinho n’était clairement pas un élément important. Même si avec ces trois absences, Pierre Sage a clairement moins de choix devant, en attendant d’éventuelles recrues au mercato. Jeffinho avait été recruté il y a un an pour 10 millions d’euros, et son rendement reste toujours une énigme aux yeux des supporters de l’OL. Avec un total de 4 buts en 20 matchs, Jeffinho va donc tenter de relancer sa carrière à Botafogo, où il a ses marques.