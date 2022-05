Récompensé, Genesio remercie l’OL et ses supporters

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Pour son excellente saison avec le Stade Rennais, Bruno Genesio a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1. Reconnaissant, le technicien estime que ses moments difficiles à l’Olympique Lyonnais l’ont bien aidé.

C’est un Bruno Genesio plein d’humilité qui s’est exprimé lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Elu meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1, le coach du Stade Rennais a multiplié les remerciements et les clins d’œil. Le technicien a notamment eu une pensée pour son homologue du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino, absent des nommés malgré son titre de champion de France. Puis Bruno Genesio a rendu un bel hommage à son directeur sportif Florian Maurice sur scène, puis après l’événement.

🗣️ Auteur d’une très belle saison avec le @staderennais, Bruno Genesio remporte le Trophée UNFP d'entraîneur de @ligue1ubereats ! 🏆 #TrophéesUNFP pic.twitter.com/9X4uyat0Ui — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 15, 2022

« Florian Maurice est un acteur très important de cette réussite, c’est lui qui est venu me sortir de ma zone de confort il y a un an quand je suis revenu de Chine, a souligné l’entraîneur des Rouge et Noir. Je suis venu en grande partie pour lui parce que c’est un directeur sportif compétent mais aussi un ami et c’est très confortable de pouvoir travailler dans ces conditions. » Rappelons que les deux hommes travaillaient déjà ensemble à l’Olympique Lyonnais, que Bruno Genesio avait dû quitter à cause du traitement infligé par les supporters. Et pourtant…

Genesio a tourné la page

« Lyon a été une partie très importante de ma jeune carrière d’entraîneur avec des bonnes choses et des choses un peu plus difficiles à vivre, mais qui m’ont endurci et permis de progresser, a nuancé le Lyonnais de naissance. Le passage en Chine a été une expérience très importante aussi avec une culture différente et de belles rencontres. Et puis le retour à Rennes, dans un club familial avec des gens qui m’ont beaucoup aidé depuis mon arrivée, mais aussi un groupe de très bons joueurs avec des qualités humaines qui sont très importantes pour moi. » Preuve que Bruno Genesio n’est pas rancunier.