OL : Un international brésilien à 10 ME en défense ?

Dans : OL, Mercato.

Ancien énorme espoir du football brésilien, Rodrigo Caio pourrait faire le grand saut cet été en s’engageant pour un club européen.

Le défenseur central plait en tout cas aux recruteurs lyonnais, qui se sont renseignés à son sujet selon le média local Estadio Deportivo. Depuis plusieurs semaines, l’OL prospecte pour un défenseur central capable de remplacer Diakhaby, et surtout d’apporter un peu plus de concurrence au duo Morel-Marcelo. La possibilité de faire venir Rodrigo Caio a donc du sens, même s’il ne sera pas facile de faire craquer Sao Paulo, qui a prolongé son joueur jusqu’en juin 2021.

Le défenseur, champion olympique avec le Brésil en 2016, est désormais âgé de 24 ans, et possède l’avantage d’avoir également la nationalité italienne. Au mois de juillet, le Zénith Saint-Pétersbourg s’était renseigné à son sujet, sans aller plus loin. Il faut dire que le Brésilien, élu meilleur joueur du tournoi de Toulon en 2014, a un peu de mal à confirmer au plus haut niveau, en raison de plusieurs blessures. Depuis ses grands débuts avec Sao Paulo en 2011, alors qu’il n’avait que 18 ans, il n’a en effet disputé qu’une seule saison pleine, en 2013. Selon UOL, Rodrigo Caio pourrait quitter le Brésil en cas d’offre supérieure à 10 ME.