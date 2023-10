OL ‍: Un énorme partenaire menace de lâcher John Textor ‍!

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Plongé dans une énorme crise depuis le début de cette saison 2023-2024, l’Olympique Lyonnais ne rassure personne du côté de la capitale des Gaules, même pas les responsables politiques…

Égaré entre Rhône et Saône, l’Olympique Lyonnais est actuellement un bateau à la dérive… Avant-dernier du championnat, avec seulement trois points pris en huit journées, l’OL a déjà cinq longueurs de retard sur le premier non-relégable, Metz. Autant dire que l’heure est déjà grave pour Lyon, qui va devoir lutter pour se maintenir dans l’élite du football français alors qu’il était destiné à jouer les places européennes. Pas de quoi rassurer les responsables politiques de la capitale des Gaules, où cet OL en péril inquiète beaucoup, notamment à cause de John Textor. Le propriétaire américain est d’ailleurs le premier responsable de la crise actuelle, d’après Bruno Bernard, homme politique de la région.

« Je suis inquiet sportivement et économiquement pour l’OL »

💬 "Je suis très inquiet"



Bruno Bernard déplore la "politique illisible" de John Textor à l'OL pic.twitter.com/ljzpLC8OFx — BFM Lyon (@BFMLyon) October 19, 2023

« Je suis plus qu’inquiet pour l’OL... Lyon est dans une situation sportive catastrophique, avec de vrais risques de descente en Ligue 2. En plus, le nouveau propriétaire a une politique illisible. Textor est arrivé en nous expliquant qu’il ne changerait pas l’équipe pendant trois ans, qu’il n’avait pas besoin d’un retour sur investissement, et derrière, on voit que Jean-Michel Aulas est débarqué rapidement et brutalement. Et puis l’OL vend les bijoux de famille, comme l’OL féminin, l’Arena, mais aussi les jeunes talents… Je suis très inquiet pour l’OL ! À Lyon, on a l’habitude de travailler avec l’OL. La métropole a toujours accompagné les projets du club. Attention, on ne peut pas continuer sur cette pente-là… On ne comprend pas ce qui est fait. Je suis inquiet sportivement et économiquement pour l’OL. J’espère que Textor est compétent. S’il a des dettes à rembourser, l’OL va perdre ses actifs. Ce n’est pas le projet annoncé ! », a lancé, sur BFM Lyon, le Président de la métropole de Lyon, qui sait que son club n’aura pas le droit à l’erreur dans le derby de la région Aura face à Clermont dimanche soir au Groupama Stadium. En attendant, le message est passé, et la Métropole de Lyon va surveiller de près les agissements de John Textor, qui ne satisfait pas du tout son président.