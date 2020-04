OL : La proposition de City, Cherki la juge offensante

Dans : OL.

En cette période spéciale, les clubs profitent du temps disponible pour travailler sur le mercato à venir et le nom de Rayan Cherki est régulièrement cité.

Onze apparitions avec les professionnels de l’Olympique Lyonnais (3 buts, 2 passes décisives) ont suffi pour faire de lui l’un des jeunes joueurs les plus convoités d’Europe, avec Eduardo Camavinga. Rayan Cherki affole déjà l’Espagne, du haut de ses 17 ans. Mais pas seulement. Tandis que le Real Madrid et le FC Barcelone observent très régulièrement les performances du meneur de jeu des Gones, Don Balon affirme que Manchester City est également très intéressé par le profil de Rayan Cherki. Les caractéristiques techniques du joueur ne laissent notamment pas insensible un certain Pep Guardiola... Tandis que le Real Madrid souhaite recruter Rayan Cherki avant de le prêter, la stratégie de Manchester City était bien différente dans ce dossier.

Effectivement, le média espagnol affirme que l’intention de Pep Guardiola était de recruter Rayan Cherki cet été afin de le laisser se développer avec l’équipe réserve de Manchester City durant un ou deux ans selon son évolution. Un plan de carrière qui ne botte absolument pas l’attaquant lyonnais, à l'ambition débordante et qui souhaite dès maintenant jouer en professionnel. C’est ainsi que sans sourciller, Rayan Cherki a décliné l’offre de Manchester City, indiquant aux dirigeants britanniques qu’il était hors de question pour lui de redescendre avec une équipe réserve, aussi prestigieuse soit-elle que celle du champion d’Angleterre en titre. Les courtisans de Rayan Cherki sont donc prévenus, le meneur de jeu lyonnais n’a aucunement l’intention de quitter Lyon pour faire banquette ou pire, pour ne pas évoluer avec l’équipe première. C’est précisément pour cela que Jean-Michel Aulas a toutes les chances de conserver son joyau encore au moins une saison…