OL : Un énorme festival musical au Groupama Stadium en 2020 !

L'Olympique Lyonnais a bien l'intention de faire du Groupama Stadium une machine rentable et un lieu d'animation à proximité de la capitale des Gaules. Et ce mercredi, l'OL a annoncé la création d'un grand festival musical à partir de juin 2020.

« OL Groupe et Olympia Production, filiale de Vivendi, sont heureux d’annoncer la création d’un nouveau festival annuel de musique. Ce festival sera nommé « FELYN » et sa première édition aura lieu les 19 et 20 juin 2020 au Groupama Stadium. Sa programmation sera dévoilée d’ici la fin de l’année 2019. Une Joint-venture nommée OL Production est en cours de création, avec pour objectif l’organisation et la gestion de ce festival majeur pour le rayonnement de la région Auvergne Rhône-Alpes. Le capital de cette structure sera réparti à parts égales entre OL Groupe et Olympia Production. Le président sera désigné par OL Groupe et le Directeur Général par Olympia Production. Un Conseil d’Administration sera créé et composé de représentants des deux actionnaires. L’organisation du festival sera portée par OL Production et s’appuiera sur l’expertise propre à chacun des actionnaires, notamment le savoir-faire d’OL Groupe en matière d’organisation de grands évènements et d’Olympia Production en tant que producteur reconnu de festivals », indique OL Groupe dans un communiqué. Pour info, Olympia Production gère actuellement le festival Garorock à Marmande, Les Déferlantes à Argelès-sur-Mer, Live au Campo à Perpignan et le Brive festival.