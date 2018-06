OL : Un énorme accord annoncé en Italie pour Memphis !

Dans : OL, Ligue 1, Serie A.

L’intérêt du Milan AC pour Memphis Depay s’intensifie. Ce mardi, le Néerlandais est à la Une de Tuttosport, qui explique que les dirigeants lombards ont « promis » la signature de l’ex-buteur de Manchester United à Gennaro Gattuso. Rai Sport va plus loin et affirme carrément qu’un accord de principe a été trouvé en début de semaine entre les dirigeants du Milan AC et l’entourage de Memphis Depay en vue d’un transfert cet été, malgré la non-qualification du club lombard pour la Ligue des Champions.

La rumeur enfle et il sera donc intéressant de voir l'attitude de Jean-Michel Aulas dans ce dossier, ce dernier ayant l’espoir de garder Nabil Fekir au mercato. Sa réaction sera-t-elle identique avec Memphis Depay, recruté pour 25ME bonus compris il y a un an et demi en provenance de Manchester United et qui est désormais estimé à plus de 50ME sur le marché des transferts ? Une chose est sûre, le départ du buteur sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2021 provoquerait un petit séisme à Lyon. Et ferait assurément grincer des dents chez les supporters du récent troisième de L1.