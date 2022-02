OL : Un enfant du club veut revenir, ce n’est pas Lacazette

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ces dernières semaines, l’état-major de l’OL a confirmé son désir de faire revenir Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso à Lyon.

Après s’être ouvert sur le monde en faisant revenir Juninho et en recrutant plusieurs joueurs sud-américains tels que Bruno Guimaraes ou encore Lucas Paqueta, l’Olympique Lyonnais souhaite revenir aux sources dans les années à venir. Jean-Michel Aulas a amorcé le mouvement en faisant revenir Tanguy Ndombele sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de Tottenham. Dans les prochaines semaines, le président de l’OL aimerait frapper encore plus fort sur le marché des transfert avec les potentiels retours d’Alexandre Lacazette ainsi que de Corentin Tolisso, lesquels seront libres de tout contrat à la fin de la saison. Mais au micro de beInSports, c’est un autre ancien Lyonnais qui a ouvert la porte à un retour à l’OL en la personne de Maxime Gonalons.

Gonalons rêve de revenir à Lyon

[📺LIVE] ⚽️ #FootballShow

🎙 Maxime Gonalons : "J'aimerais terminer ma carrière en France. Finir à l'OL, le club de mon cœur, serait la plus belle des choses !" pic.twitter.com/pj05z6XEK8 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 14, 2022

« C'est ma 5e année à l'étranger, il va me rester un an de contrat. Il va y avoir des discussions avec le club dans les prochaines semaines. Cette année est un peu plus compliquée que les deux précédentes » a avoué le milieu de terrain français de Grenade avant d’ouvrir la porte à un retour en France et plus particulièrement à Lyon. « Le souhait, c'est de finir en France et j'en serai le plus heureux. Mon nom revient assez souvent pendant les mercatos. C'est vrai qu'il y a eu des discussions. Je ne me prends pas la tête avec ça. Si j'ai le bonheur de finir dans le club de mon cœur, cela serait la plus belle des choses. Je vais laisser faire le temps et les choses se feront naturellement. Pour le moment, je prends beaucoup de plaisir en Espagne qui est un championnat exceptionnel » a lancé Maxime Gonalons, qui rêve d’un retour à l’Olympique Lyonnais dans les semaines à venir. Reste maintenant à voir si ce souhait sera réciproque…