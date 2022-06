OL : Un duel Lacazette-Dembélé, qui sera le roi de Lyon ?

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

En faisant revenir Alexandre Lacazette, l'OL a rapatrié un attaquant très efficace aux chiffres impressionnants. D'entrée, Lacazette peut viser un record de buts avec Lyon sur lequel il n'a qu'un concurrent possible, Moussa Dembélé.

Un fauteuil pour deux ? Si certaines saisons l'OL a peiné pour avoir un attaquant de pointe, ce n'est pas le cas en cet été 2022. Les Lyonnais possèdent Moussa Dembélé, un buteur efficace comme il l'a démontré lors du précédent exercice. Dembélé a été le quatrième meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations alors que l'OL ne finissait que huitième en fin de saison. Pourtant, un autre grand buteur français vient d'arriver dans ses pattes, l'enfant du club Alexandre Lacazette. Si le retour de ce dernier a été salué, il pose un problème de concurrence à Peter Bosz surtout si Moussa Dembélé reste la saison prochaine et va au bout de son contrat.

Lacazette-Dembélé, qui sera le roi du Groupama stadium ?

Ainsi, si le Néerlandais ne les fait pas jouer ensemble, il devra choisir d'aligner l'un des deux seulement. De quoi alimenter la concurrence entre les deux hommes. Celle-ci pourrait être exacerbée par la poursuite d'un record interne au club. En effet, Lacazette et Dembélé font partie des meilleurs buteurs de l'histoire du Groupama stadium, l'enceinte inaugurée en 2016.

Derrière le leader Memphis Depay et ses 41 buts, on retrouve Moussa Dembélé au deuxième rang (32 buts) puis Nabil Fekir (31 buts) et Alexandre Lacazette (29 buts). Dembélé et Lacazette sont donc les deux mieux placés pour prendre la tête du classement. Un objectif symbolique qui peut les pousser à donner le meilleur et à être le plus efficace possible, au grand bonheur de l'OL. C'est surtout le cas d'Alexandre Lacazette, premier buteur dans le nouveau stade en janvier 2016 face à Troyes et qui aimerait marquer encore plus l'histoire de l'OL qu'il aime tant.