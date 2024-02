OL ‍: Un discours honteux, Rothen scandalisé par Pierre Sage

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Trois jours après sa victoire contre l’OM, l’OL enchaîne un second match au Groupama Stadium, cette fois-ci en Coupe de France face au LOSC en 8es de finale. Un match dont Pierre Sage ne fait pas une priorité…

La Coupe de France n’est pas la priorité de Pierre Sage. En pleine course pour le maintien, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’a pas caché avant la réception du LOSC en 8es de finale que cette rencontre n’était pas la plus importante de la semaine à ses yeux. « C’est une nécessité de faire tourner un peu. On doit gérer le groupe. Si on veut jouer avec de l’intensité, on se doit d’avoir des joueurs qui ont de l’énergie et des ressources devant le temps de jeu qui les attend » a notamment commenté l’entraîneur de l’OL, qui fera donc tourner une partie de son effectif ce mercredi soir contre Lille. Un discours un brin frileux qui a fortement déplu à Jérôme Rothen. Sur l’antenne de RMC, l’ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain a vivement critiqué la déclaration de Pierre Sage, lui reprochant un flagrant manque d’ambition à l’approche de ce match face aux Dogues à domicile.

Pierre Sage, un manque d'ambition en Coupe de France ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« J’ai entendu le discours de Pierre Sage. Mais il se fout de la gueule du monde ? Non, mais franchement. Il est gentil. Pourquoi on critique certains entraîneurs français ? A travers ce genre de discours, il vient d’arriver, il a envie de grimper au rideau, de secouer le cocotier. Il a envie de gagner un titre quand même ! L’adrénaline est à son maximum quand tu gagnes des titres, quand tu fais une épopée en Coupe de France. Tu joues à domicile un match contre Lille en plus. Tu viens de gagner brillamment contre Marseille et tu es en train de m’expliquer que trois jours après tu n’es pas capable d’avoir la même intensité. Ce n’était pas une intensité de Ligue des champions. Aujourd’hui, tu es en train de dire : "on joue Lille à domicile mais la priorité est le maintien". Mais arrête avec ta priorité maintien ! Mais ça veut dire quoi ça ? Tu joues l’affiche de ce tour et tu nous parles de maintien ! » s’est indigné Jérôme Rothen, qui ne comprends pas comment Pierre Sage peut tenir un tel discours avant un match aussi prestigieux en Coupe de France. D’autant que chez les supporters, qui mangent leur pain noir en championnat depuis le début de la saison, on ne dirait sans doute pas non à une belle épopée en Coupe.