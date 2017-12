OL : Un deuxième club portugais, et pas n’importe lequel, sur Grenier

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Mis au placard à Lyon, déjà prêté sans succès à l’AS Roma, Clément Grenier a désormais la ferme intention de quitter Lyon cet hiver afin de retrouver du temps de jeu.

Son gros contrat toujours en cours avec l’OL n’est plus vraiment un frein aux négociations, le club rhodanien ayant bien compris qu’il ne servait à rien de négocier plus que cela le départ d’un joueur qui possède toujours un gros salaire, mais une valeur marchande quasiment nulle. Une situation qui intéresse le Sporting Portugal, mais pas uniquement.

En effet, selon Record, le Benfica Lisbonne est également sur les rangs pour recruter l’ancien espoir de l’Olympique Lyonnais, qui a visiblement toujours conservé une belle cote à l’étranger. Des clubs italiens comme l’Inter Milan l’ont aussi dans le viseur, et Clément Grenier pourrait donc tenter de relancer sa carrière dans une formation de bon niveau européen et surtout loin de la France où il apparaît comme un joueur sur qui plus personne ne veut miser désormais.