OL : Enfin une bonne nouvelle pour le mercato de Grenier

Placardisé du côté de l’Olympique Lyonnais depuis quelques mois, Clément Grenier dispose d'une première piste concrète avec un club étranger en vue du mercato d'hiver.

« Je veux partir de Lyon. Je n'ai plus le choix. Il y a quelques touches en L1 et quelques touches à l'étranger qui me permettent d'avoir un avenir footballistique intéressant. Je suis à l'écoute, je discute et il faut tourner la page ». La semaine dernière, sur les ondes de RMC, Clément Grenier confiait sa volonté de quitter son club formateur au cours du mois de janvier prochain. Pratiquement pas utilisé par Bruno Génésio en première partie de saison, le milieu de terrain veut donc partir de Lyon à six mois de la fin de son contrat, qui court jusqu’en juin 2018. Mais pour aller où ? Si des rumeurs l'envoyaient notamment en Serie A ou à Bordeaux, Grenier aurait plutôt des touches au Portugal.

En effet, selon Le 10 Sport, le joueur de 26 ans est dans les petits papiers d'au moins un club lusitanien, puisque le Sporting Portugal « aurait pris contact pour récupérer Grenier cet hiver ». Les dirigeants lisboètes auraient même lancé les discussions concrètes avec l'intéressé en évoquant des chiffres contractuels. Si cette piste convient à tout le monde, l'affaire pourrait rapidement aboutir. Une potentielle bonne nouvelle pour l'OL, qui doit se séparer d'un de ses milieux de terrain avant de plancher complètement sur le recrutement d'un nouveau milieu défensif.