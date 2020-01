OL : Un défenseur ciblé, Rudi Garcia ne va pas être content

Potentiellement en quête d’un dernier joli coup sur le marché des transferts, l’Olympique Lyonnais creuserait une nouvelle piste en D2 anglaise.

Durant cet hiver, le club rhodanien a d’abord renforcé son attaque avec la venue en prêt de Karl Toko Ekambi, puis la validation de l’arrivée estivale de Tino Kadewere (Le Havre). Ces dernières heures, l’OL a ensuite enrichi son milieu de terrain, avec le transfert de Bruno Guimarães, alors que Camilo est lui aussi attendu avant la fermeture de ce mercato. Mais en ce Deadline Day, Lyon pourrait saisir une dernière opportunité, en défense cette fois. Si Rudi Garcia aurait bien voulu recruter un nouveau défenseur central, les Gones creusent plutôt au poste de latéral gauche. Si Marçal monte en puissance en l'absence de Koné, et alors que Cornet dépanne avec brio, l’OL ne serait pas contre l’arrivée d’un nouveau défensif.

En effet, selon le journaliste Alan Myers, le club de la capitale des Gaules est entré dans la course dans le dossier Antonee Robinson. Auteur d’une belle saison à Wigan, avec un but en 30 matchs, l'international américain est aussi pisté par l’AC Milan, qui a récemment fait une offre de 11 millions d’euros. Passé de la réserve d’Everton au Championship l’été dernier, le joueur de 22 ans pourrait répondre favorablement aux avances de l’OL. Reste désormais à savoir si la formation de Jean-Michel Aulas fera tout son possible pour boucler ce deal d’ici minuit, un peu en mode panic-buy...

AC Milan and Lyon are both trying to sign former Everton full back Antonee Robinson from Wigan, Milan are loaning Rodriguez to PSV and need a replacement but Lyon have now come in for the 22 year old, who cost £2M from Everton in the summer