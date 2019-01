OL : Un coup de théâtre au mercato pour faire sauter ce bouchon ?

Dans : OL, Ligue 1.

Considéré comme le troisième larron au poste d’arrière droit, Kenny Tete passe une saison difficile même s’il répond présent à chaque fois qu’il est sollicité.

Le latéral néerlandais n’avait en tout cas pas vu les choses sous cet angle lorsqu’il a signé pour l’Olympique Lyonnais à l’été 2017, alors qu’on lui prévoyait un bel avenir et un futur poste de titulaire. Mais cette situation met en tout cas en appétit de nombreux clubs européens, conscient que l’ancien de l’Ajax Amsterdam se mettait tout de même en évidence, notamment lors de ses matchs avec la sélection néerlandaise. Après les approches de Galatasaray et du Bétis Séville ces dernières semaines, c’est un club anglais aux moyens forcément intéressants qui se rapproche.

Selon El Desmarque, Wolverhampton est prêt à faire un effort financier pour convaincre Lyon de lâcher son latéral droit. Si les discussions peuvent se prolonger, le Néerlandais serait tenté par l’idée de se relancer après une première partie de saison décevante. A un poste où il y a clairement surnombre, l’OL pourrait être désireux d’écouter les propositions financières. Même si entre le possible départ de Tete et la fin de contrat de Rafael, il ne faudrait pas que le club rhodanien se retrouve finalement obligé de recruter l’été prochain avec le seul Léo Dubois dans son effectif. A moins que le départ de Tete ne laisse entrevoir un changement de cap dans le dossier Rafael, qui rêve de prolonger à Lyon et le fait clairement savoir depuis des mois...