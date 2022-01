OL : Un attaquant surprise à Lyon sur le gong ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après avoir bouclé les signatures de Romain Faivre et de Tanguy Ndombele, l’OL pourrait recruter un avant-centre avant la fin du mercato d’hiver.

Très calme jusqu’à la dernière semaine du mois de janvier, le mercato de l’Olympique Lyonnais part dans tous les sens depuis le départ de Bruno Guimaraes à Newcastle pour 50 millions d’euros bonus compris. Le club présidé par Jean-Michel Aulas a frappé fort pour remplacer l’international brésilien avec les signatures de Romain Faivre en provenance du Stade Brestois et de Tanguy Ndombele, prêté avec option d’achat par Tottenham. Dans les ultimes heures du mercato, un autre départ pourrait agiter le mercato de l’OL, celui de l’attaquant algérien Islam Slimani. Proche du Sporting Portugal, l’ex-attaquant de l’AS Monaco pourrait être numériquement remplacé selon les informations de L’Equipe.

💣 Islam Slimani vai ser jogador do Sporting CP.



Avançado Argelino assina contrato até junho de 2023 e irá voltar a vestir a camisola verde e branca. pic.twitter.com/uTEvGfEHt1 — Sporting CP Adeptos 🏆 (@sportingcpadep) January 31, 2022

En effet, le quotidien national indique ce lundi soir qu’en cas de départ d’Islam Slimani d’ici à minuit, l’Olympique Lyonnais va essayer de le remplacer sur le gong. A cette heure, aucun nom n’a filtré pour renforcer la ligne d’attaque des Gones mais nul doute que Bruno Cheyrou, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ont des dossiers sous le coude afin de rapidement passer à l’action pour compenser le potentiel départ d’Islam Slimani au Sporting Portugal. Tandis que Lyon affronte l’OM mardi soir et qu’il est le seul avant-centre à la disposition de Peter Bosz, l’Algérien ne s’est pas entraîné ce lundi. Un problème de plus en perspective pour l’entraîneur de l’OL qui doit composer sans Lucas Paqueta, Karl Toko-Ekambi (sélection) ou encore Moussa Dembélé (Covid) face à l’équipe de Jorge Sampaoli. D'autant qu'à l'instar de Faivre et de Ndombele, une éventuelle recrue ne serait pas qualifiée pour la réception de l'OM mardi soir.