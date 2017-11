OL : Un ancien joueur de l'OL refuse d'accabler Fekir

Dans : OL, Ligue 1.

Outre le large succès de l’Olympique Lyonnais sur l’AS Saint-Etienne dans le derby (5-0), c’est la célébration de Nabil Fekir après le cinquième but rhodanien qui fait beaucoup parler ce lundi.

Tandis que beaucoup d’observateurs estiment que le capitaine de l’OL n’aurait pas dû chambrer les supporters de l’ASSE, un ancien joueur des Gones refuse d’accabler l’international français. Dans sa chronique pour le site Olympique-et-Lyonnais, Nicolas Puydebois estime que le chambrage est une des composantes du football et qu’il faut savoir l’accepter sans tomber dans des excès de violences et de débordements.

« Il n’est pas normal que l’on puisse introduire dans un stade, aussi facilement, autant de fumigènes. C’est ce qui a retardé le début du match. Mais il est aussi inadmissible que l’on puisse envahir la pelouse, parce que l’on est vexé par un résultat ou l’attitude d’un joueur. Par ailleurs, Nabil Fekir reproduit un geste effectué par les deux meilleurs joueurs de la planète : Messi et Cristiano Ronaldo. A eux, ça ne leur a pas posé de problème. Le chambrage fait partie du football. Tous ceux ayant mis un jour les pieds sur un terrain, savent que cela fait partie du jeu. Un peu de recul et de hauteur permettrait à cette société d’être un peu plus sereine. N’oublions pas que cela ne reste que du foot » a lâché l’ancien gardien de l’OL, qui fait donc partie de ceux qui refusent d’accuser Nabil Fekir de provocation et de le tenir ainsi pour responsable des débordements à Geoffroy-Guichard et de l’interruption de la rencontre. Tout le monde ne sera, assurément, pas de son avis…