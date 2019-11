OL : L'accusation qui a scotché Daniel Riolo

Dans : OL.

Consultant phare de RMC, Daniel Riolo a souvent l’Olympique Lyonnais et son président Jean-Michel Aulas dans son viseur.

La saison dernière, cela avait donné lieu à quelques passes d’armes savoureuses sur les réseaux sociaux, où les deux sont présents, ou bien en direct à la radio lors d’émissions. Cette semaine, RMC était à Lyon autour du match de Ligue des Champions entre l’OL et le Benfica Lisbonne. Et lors de la visite dans les studios provisoires de la radio après la rencontre, Jean-Michel Aulas a fait le tour des sujets, du début de saison délicat de Juninho au changement d’entraineur, en passant par le recrutement passé et à venir, sans être inquiété une seule seconde par les remontrances d’un Daniel Riolo que l’on a connu plus vindicatif. De quoi lui faire remonter quelques critiques de complaisance sur les réseaux sociaux, ce qu’il n’a pas apprécié du tout.

« Ta remarque est absurde. Des explications avec Aulas on en a eu mille et notamment en direct. On y a fait référence d’ailleurs. La le contexte est celui d’un après match. Il ne s’agissait pas de parler de politique sportive au sens large. Incroyable de pas comprendre ça… C’est drôle tous les demeurés de ton genre qui disent qu’on a été « gentil » avec Aulas. Mais pourquoi tu n’inverses pas et ne dis pas que lui aussi l’a été et n’est pas revenu sur nos différents passés ? Lui aussi aurait pu non ? C’est trop compliqué de réfléchir à ça hein ? », a pesté Daniel Riolo, pour qui c’était visiblement à Aulas d’allumer la première mèche.