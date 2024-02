OL ‍: Trois titulaires virés du onze de départ, Lyon sanctionne

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a beau avoir fait le plus beau mercato d'hiver de toute l'Europe, il faut désormais prendre des points en Ligue 1. Face à l'OM, Pierre Sage va faire des choix forts.

L’OL a dépensé 56 millions d’euros pour se renforcer durant le mois de janvier, mais si l’ensemble de ses renforts n’est pas à sa disposition pour la réception de l’Olympique de Marseille ce dimanche soir au Groupama Stadium, l’entraîneur rhodanien veut déjà prouver que l’on entre dans une nouvelle ère. Toujours 16e et barragiste en Ligue 1, le club de John Textor n’a plus réellement de temps à perdre, et forcément gagner contre l’équipe de Gennaro Gattuso après les événements du ou même des matchs allers serait une formidable manière de prouver que cette fois la blague était terminée. Mais pour ce rendez-vous, Pierre Sage veut marquer les esprits et à en croire L’Equipe et Le Progrès, le technicien rhodanien pourrait frapper fort en laissant sur la touche trois joueurs cadres de l’Olympique Lyonnais.

L'OL sera sans pitié pour se sauver en Ligue 1

En effet, pour défier une formation marseillaise où il y aura plusieurs absents, Pierre Sage va mettre sur le banc de touche du Groupama Stadium Dejan Lovren, Rayan Cherki et Corentin Tolisso. Trois joueurs qui comptent énormément à l’OL, même si cette saison, ils n’échappent pas aux critiques de plus en plus virulentes des supporters. Selon le quotidien sportif, Pierre Sage estime que Lovren, Cherki et Tolisso ne sont pas à même d'apporter l'intensité qu'il attend de son équipe, et il a donc décidé de les sacrifier, au moins dans un premier temps. Pour les remplacer, le coach lyonnais va probablement aligner contre l'Olympique de Marseille le onze suivant : Lopes, Caleta-Car, O’Brien, Mata, Tagliafico, Maitland-Niles, Matic, Caqueret, Orban, Nuamah, Lacazette