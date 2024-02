L’OL fixe le prix de Cherki, un cador refait surface

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Sous contrat jusqu’en 2025, Rayan Cherki ne sera sans doute pas retenu l’été prochain. L’Olympique Lyonnais devrait tenter de le transférer afin d’éviter un départ libre l’année suivante. A quelques mois du mercato estival, le prix du milieu offensif aurait même été fixé. Un tarif intéressant pour deux écuries de Premier League.

Mieux vaut éviter d’enterrer Rayan Cherki. En difficulté sous les ordres de Pierre Sage, qui l’avait laissé sur le banc pendant l’intégralité de l’Olympico (1-0) dimanche dernier, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais semblait presque condamné à vivre une deuxième partie de saison dans l’ombre. Le pur produit du club rhodanien, outre ses performances et son implication souvent pointées du doigt, a désormais affaire à une rude concurrence depuis les signatures de Malick Fofana, Gift Orban et Saïd Benrahma.

Ce contexte n’a pas empêché Rayan Cherki de devenir le grand artisan de la qualification de l’Olympique Lyonnais pour les quarts de finale de la Coupe de France. Face à Lille (2-1) mercredi, l’international Espoirs tricolore s’est offert une passe décisive pour Gift Orban et un but. Pas sûr que cette prestation soit suffisante pour convaincre la direction. Sauf rebondissement, le club dirigé par John Textor ne devrait pas retenir le meneur de jeu sous contrat jusqu’en 2025. Une prolongation ne semble pas d’actualité. Et pour éviter son départ libre l’année suivante, Rayan Cherki devrait être transféré cet été.

L'OL voudrait 25 M€ pour Cherki

Sa situation n’a pas échappé à Fulham, que la presse anglaise annonce prêt à revenir à la charge. Mais les Cottagers ne seraient pas les seuls intéressés en Angleterre. D’après la source espagnole Fichajes, Chelsea, déjà sur le coup l’année dernière, et Newcastle suivraient également le dossier. Nos confrères évoquent également un montant de 25 millions d’euros fixé par l’Olympique Lyonnais. Apparemment, le tarif n’a pas l’air de dissuader les prétendants anglais de Rayan Cherki.