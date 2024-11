OL ‍: « ‍Très, très nul ‍», Lacazette est sans pitié

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Peu décisif depuis le début de la saison, Alexandre Lacazette est très critique concernant son propre niveau. Il ne se cherche pas d’excuses et utilise des mots forts pour évoquer ses performances individuelles.

Alexandre Lacazette va mieux. Après un début délicat qui a fait suite à sa participation aux Jeux Olympiques de Paris cet été, l’attaquant français a retrouvé le chemin des filets. Avec cinq buts et deux passes décisives, il a été le héros du derby remporté par l'OL contre l’ASSE en inscrivant le seul but du match. Sa première réalisation, elle, n’est arrivée que début octobre à l’occasion d’un déplacement sur la pelouse des Glasgow Rangers en Ligue Europa. Désormais âgé de 33 ans, il sait que la fin de carrière est proche. Après le match contre les Verts, il avait d'ailleurs affirmé à demi-mots qu’il s’agissait sans doute de son dernier derby au Groupama Stadium. Pour le média Carré, l’ancien buteur d’Arsenal est revenu sur sa méforme du début de saison et sur certains moments de l’an passé.

Les mots forts de Lacazette sur certains matchs à l’OL

Il estime que l’entame d’exercice 2024/2025 est meilleure que celle de l’an dernier : «Je ne me fais pas de soucis parce que je ne suis pas aussi nul que l’année dernière. L’année dernière, je me trouvais très, très nul. Que ce soit dans le jeu ou devant le but, c’était déprimant. Cette année, avec 1 ou 2 buts, je sais que mon match est très bien, ou au moins beaucoup mieux. J’ai regardé mes stats, je suis mieux physiquement en ce moment que quand j’ai fini la saison passée. Mentalement, ça va aussi » , a-t-il assuré. Désormais européen après avoir longtemps joué le maintien l’an passé, il souhaite profiter de ses probables derniers mois dans le Rhône. Tout un club compte sur lui en Coupe d’Europe, où Lacazette espère briller une dernière fois dans les prochaines semaines avec son club de coeur et formateur. Histoire de ne pas terminer son aventure lyonnaise avec des regrets.