OL : Traoré vendu 35 ME, coup de folie sur le mercato !

Dans : OL.

Le mercato hivernal fermera officiellement ses portes dans un peu plus d’une semaine et visiblement, la folie s’empare de certains clubs anglais.

Comme souvent, les clubs de Premier League attendent le dernier moment avant de passer à l’offensive sur le marché des transferts. Un constat toujours valable l’été, mais également l’hiver comme le prouve le dossier Bertrand Traoré. Aucunement associé aux rumeurs de transferts durant les trois quarts du mercato, voilà que l’attaquant de l’Olympique Lyonnais se retrouve très courtisé en Angleterre. Comme indiqué par ailleurs, Bournemouth est très intéressé par le profil du Burkinabé. Au point de lâcher une offre colossale à Jean-Michel Aulas ?

C’est bien possible, selon les informations de Foot-Mercato. Le média indique que les Cherries sont prêts à dégainer une offre de 35 ME pour s’attacher les services de Bertrand Traoré, recruté pour à peine 10 ME par l’Olympique Lyonnais il y a deux ans et demi en provenance de Chelsea. Et la folie du mercato anglais ne s’arrête pas là puisque, si Bournemouth est le club le plus chaud sur Bertrand Traoré, il n’est pas le seul à se pencher sur ce dossier. En effet, West Ham et Leicester sont également sur les rangs, et envisagent de formuler une offre de prêt avec option d’achat à l’Olympique Lyonnais. Les Gones, qui viennent tout juste de recruter Karl Toko-Ekambi et qui doivent gérer l’éclosion de Rayan Cherki, vont avoir une vraie décision à prendre dans le money-time du mercato. Jean-Michel Aulas se rappellera longtemps de ce mois de janvier 2020…