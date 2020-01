OL : La surprise Bertrand Traoré au mercato

Dans : OL.

Décidément, pour un club qui cherche surtout à se renforcer offensivement, l’Olympique Lyonnais croule sous les propositions de ses joueurs d’attaque.

Si Moussa Dembélé peut encore faire l’objet d’une grosse offre dans les prochains jours, c’est Bertrand Traoré qui est désormais suivi en Premier League. L’ancien ailier de Chelsea est dans le viseur de Bournemouth, annonce Sky Sports. Les Cherries sont diminués par les blessures depuis quelques semaines, et se retrouvent donc en situation compliquée dans la lutte contre la relégation.

Un club anglais désespéré, voilà qui pourrait déboucher sur une offre non négligeable. L’attaquant de 24 ans, qui ne manque pas de talent mais demeure irrégulier depuis son arrivée à l’OL en 2017, ne fait pas partie des joueurs qui sont attendus sur le départ pour cet hiver. Le Burkinabé avait alors fait l’objet d’un transfert de 10 ME hors bonus pour le faire venir de Chelsea, après un prêt convaincant à l’Ajax Amsterdam. Un départ hivernal semble donc toutefois difficilement imaginable, d’autant que les prestations de Traoré en ce début de l’année 2019 semblaient encourageantes. Pour rappel, la Premier League s’était déjà attaquée à Bertrand Traoré l’été dernier puisque Everton avait fait le forcing durant de nombreuses semaines dans le but de s’attacher les services du Burkinabé. A l’époque, les Gones réclamaient une montagne d’or pour son attaquant, près de 50 ME. Une requête qui avait poussé le club désormais entraîné par Carlo Ancelotti à renoncer.