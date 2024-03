OL ‍: Orban ingérable, un très proche avoue tout

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

A peine arrivé à l'OL, Gift Orban a surpris le groupe par son caractère et son franc-parler. De quoi en faire le paria du vestiaire ? Pas du tout selon Malick Fofana. Transféré en même temps qu'Orban de La Gantoise, il s'est voulu rassurant sur son intégration.

Si l'OL a souvent manqué de caractère dans un passé récent, la donne doit être différente avec une recrue comme Emmanuel Gift Orban. Le Nigérian est réputé comme étant quelqu'un de sanguin mais aussi de vivant. Buteur prolifique à La Gantoise, il a été relégué sur le banc lors des derniers mois à cause de son égo et de disputes fréquentes à l'entraînement. Les supporters lyonnais pouvaient craindre des problèmes de comportement de la part d'Orban, lequel n'arrivait pas à l'OL avec un statut de titulaire. Une impression confirmée par les premières rumeurs en provenance de l'OL. Celles-ci mettaient en lumière une relation fraîche entre Orban et Lacazette depuis leur première entrevue.

Orban est aimé à l'OL, Fofana l'assure

Orban aurait indiqué à son aîné vouloir « prendre rapidement sa place de titulaire » à l'OL. Lacazette a démenti être fâché avec le Nigérian. Néanmoins, les observateurs et les supporters restaient perplexes quant à la bonne intégration d'Orban dans l'effectif lyonnais. L'ancien attaquant gantois reste un peu individualiste sur le terrain et son langage corporel ne transpire pas toujours d'une incroyable joie de vivre.

L'accueil du vestiaire @OL à Gift Orban, l'importance @LacazetteAlex dans son intégration, sa relation inexistante avec Vanhaezebrouck depuis son départ de @KAAGent : Malick Fofana raconte ses premiers mois à Lyon 👇👇👇https://t.co/OJIpO3FaM8 — Julien Parcinski (@JulienLicha) March 26, 2024

Orban isolé à l'OL ? Une légende urbaine pour son plus proche partenaire Malick Fofana. Arrivé avec lui de la Gantoise cet hiver, le jeune belge a démenti le fait qu'Orban énerve ses partenaires rhodaniens. Ces derniers l'apprécient bien et ont surtout appris à gérer son caractère. « Au début, les autres devaient s’adapter (rires). Moi je leur ai dit que c’était un bon gars. Là, ils l’ont intégré. Ils l’aiment bien », a assuré Fofana dans le journal belge la DH les Sports. Les succès s'enchaînant pour l'OL, la sérénité est revenue naturellement dans le vestiaire. Il aurait été dommage de gâcher cette belle atmosphère à cause de la fougue d'un jeune joueur de 21 ans.