OL : Traoré déclenche une folle bataille dans le vestiaire

Dans : OL.

Très peu utilisé par Rudi Garcia ces dernières semaines, Bertrand Traoré va officiellement quitter l’Olympique Lyonnais pour rejoindre Aston Villa au mercato.

Sportivement, l’OL va perdre un remplaçant et financièrement, le club présidé par Jean-Michel Aulas va réaliser un très joli coup. Et pour cause, le boss de l’Olympique Lyonnais a négocié le transfert du Burkinabé à Aston Villa pour la coquette somme de 20 ME, un montant non négligeable au vu de la conjoncture actuelle. En attendant de savoir si l’OL investira gros pour compenser numériquement le départ de l’ancien joueur de Chelsea, une drôle de bataille prend forme au sein du vestiaire des Gones afin de récupérer le numéro dix de Bertrand Traoré, selon les informations de Foot Mercato.

Le n°10 pour Cherki ou Caqueret ?

Le média, très cash, avance que « la bataille fait rage » entre plusieurs joueurs de l’Olympique Lyonnais pour savoir qui sera l’heureux élu à récupérer le numéro dix de l’Etalon. On imagine assez mal un joueur comme Houssem Aouar, numéro huit de son club formateur depuis de longues années être mêlé à cette bataille, pas plus que Memphis Depay, dont le départ pour le FC Barcelone est imminent selon les informations de la presse néerlandaise. Du côté des supporters de l’Olympique Lyonnais, ils sont nombreux à penser que Rayan Cherki et Maxence Caqueret pourraient postuler afin de récupérer ce numéro emblématique. L’information en étonnerain plus d’un en revanche si des joueurs tels que Karl Toko-Ekambi ou encore Moussa Dembélé se manifestaient afin de récupérer le numéro de Bertrand Traoré, dont le transfert en Premier League devrait être officialisé dans les prochaines heures. Alors, qui sera le prochain numéro 10 de l'OL ?