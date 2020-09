OL : Traoré fait ses valises, accord total avec Aston Villa !

Dans : OL.

Bertrand Traoré peut dire au revoir à ses coéquipiers, il ne portera plus le maillot lyonnais.

L’ailier du Burkina-Faso avait déjà trouvé un accord pour rejoindre Aston Villa depuis plusieurs jours, et il attendait que les deux clubs trouvent un terrain d’entente. C’est allé très vite. Après une première offre à 17 ME, le club de Birmingham a monté le curseur pour convaincre Lyon de lâcher son attaquant. Selon les différentes sources, le montant serait entre 19 et 20 ME, ce qui permet tout de même d’avoir une idée assez précise de la très bonne vente réalisée par l’OL. Il y a trois ans, Bertrand Traoré était en effet arrivé pour 10 ME, et il est difficile de dire que l’ancien de Chelsea et de l’Ajax Amsterdam a su s’imposer et réellement progresser pendant son passage à Lyon.

Mais le résultat de cette transaction permet en tout cas à Jean-Michel Aulas de réaliser une très belle vente avec un joueur qui n’était plus titulaire aux yeux de Rudi Garcia. Traoré a désormais pris la direction de Londres, où il est attendu ce lundi pour sa visite médicale. A 25 ans, il tentera donc à nouveau sa chance en Premier League, lui qui avait débuté à Chelsea avec une petite dizaine de matchs avant de filer aux Pays-Bas. L’effectif lyonnais continue donc de s’amenuiser, et pour le moment, aucune approche concrète pour l’arrivée d’un joueur, en défense comme en attaque, n’a été évoquée.