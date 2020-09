OL : La bombe, Memphis Depay va signer à Barcelone pour 30 ME

Dans : OL.

Après un gros pressing au début du mois de septembre et quelques jours de tergiversations, l’opération Memphis Depay au FC Barcelone est bouclé.

L’attaquant de l’Olympique Lyonnais, dont son compatriote entraineur du Barça Ronald Koeman est un grand fan, était d’accord depuis quelques jours avec le club catalan. Et selon le Telegraaf, les deux clubs ont également trouvé un terrain d’entente pour un transfert. Celui-ci sera de 25 ME, avec 5 ME supplémentaires à activer l’été prochain, et 2 ME de bonus éventuels. Avec ces 32 ME qui peuvent être touchés pour un joueur gravement blessé la saison dernière et à un an de la fin de son contrat, l’OL confirme, après le départ de Bertrand Traoré bien parti pour atteindre les 20 ME, qu’il a décidé de très bien vendre cet été. L’attaquant néerlandais avait en effet été recruté pour 16 ME (et 6 ME de bonus éventuels) en janvier 2017 en provenance de Manchester United.

De son côté, Memphis Depay attend simplement le feu vert définitif de son club pour filer à Barcelone et passer sa visite médicale, avant de signer contrat et faire connaissance avec ses nouveaux coéquipiers. Il était dans le le groupe pour affronter Montpellier ce mardi soir, mais sa présence sur le terrain est donc fortement remise en cause. Son arrivée devrait sceller le départ de Luis Suarez, qui espérait inverser la tendance au Barça, mais est donc poussé vers la sortie.