OL : Transfert, blessure, Ligue 1… Andersen rêvait d’autres débuts

Dans : OL, Ligue 1.

Recruté pour 24 millions d’euros hors bonus, Joachim Andersen a alterné le bon et le moins bon avec l’Olympique Lyonnais.

Compte tenu du montant de son transfert, ce premier bilan est évidemment insuffisant. La preuve, le Danois était censé éjecter Marcelo du onze du départ. Mais force est de constater que le Brésilien n’a rien à lui envier sur ce début de saison. Outre l’entraîneur Sylvinho, l’OL aurait-il commis une autre erreur de casting ? Interrogé pendant le rassemblement de sa sélection, Andersen s’est défendu en soulignant certaines circonstances atténuantes.

« Je suis arrivé à Lyon à la mi-juillet, je me suis blessé, a rappelé l’ancien joueur de la Sampdoria. Pendant les deux ou trois premières semaines, je ne pouvais rien faire à cause de ma blessure. Bien sûr, c’était frustrant, et c’était un peu dur au début parce que vous voulez faire bonne figure pour vos débuts. Ils ont misé beaucoup d’argent sur moi. Ensuite, j’ai commencé à m’entraîner avec l’équipe et je sentais que je ne pouvais pas me donner à 100 %, je sentais encore une gêne au niveau du genou. Ce n’était évidemment pas un départ idéal. »

La défense en mode Ligue 1

« Je devais aussi m’habituer à un nouveau style de jeu. C’est complètement différent par rapport au football italien, où j’étais habitué à ce que tout le monde sache quoi faire avec une bonne organisation. Maintenant, c'est plus individuel, il y a plus de un contre un. Il faut juste s'y habituer. Vous sous-estimez également ce qui se passe hors des terrains. Il y a beaucoup de choses à maîtriser », a expliqué Andersen, qui assure que le départ de Sylvinho ne l’inquiète pas, son arrivée n’étant pas directement liée à celle du technicien.