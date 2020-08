OL : Tout sauf Lyon ! Genesio est traumatisé par les supporters

Dans : OL.

Epanoui en Chine, l’entraîneur Bruno Genesio envisage de revenir un jour en Ligue 1. Mais surtout pas à l’Olympique Lyonnais.

Et si Bruno Genesio faisait son retour dans l’élite française ? Après son départ de l’Olympique Lyonnais à l’été 2019, l’entraîneur de 53 ans se plaît sur le banc du Beijing Guoan. Il n’empêche que l’amoureux du club rhodanien se verrait bien revenir en Ligue 1 pour un nouveau défi. A condition de trouver une formation à la hauteur de ses ambitions.

« Je n'ai pas forcément de plan de carrière mais c'est sûr que, dans quelque temps, j'aimerais rentrer en Europe et, peut-être, en France, a révélé Genesio à La Chaîne L’Equipe. (...) Ce qui est important, c'est le projet sportif. Quand on a entraîné Lyon, on a envie de regoûter à ce qu'on a vécu là-bas, à savoir la Ligue des Champions, un club bien structuré, avec des structures d'entraînement et un stade qui tient la route. Il y a quelques clubs en France qui correspondent à ce profil, mais je ne vais pas les citer. » Si l’Olympique de Marseille en fait partie, mieux vaut éviter d’en parler…

« Je n’ai pas envie de revivre ça »

C’est pourtant avec la plus grande transparence que le technicien a écarté l’idée d’un retour à Lyon, dont les supporters lui ont fait vivre un enfer. « Je ne sais pas si ce serait une bonne idée de revenir, a-t-il confié. Evidemment, c'est mon club, je suis toujours supporter, il est toujours dans mon cœur. Mais je ne suis pas persuadé que ce serait une bonne idée pour le club et pour moi compte tenu de tout ce qui s'est passé et de la façon dont ça s'est terminé. Non pas avec le président, le staff ou les joueurs, mais vous connaissez le contexte et je n'ai pas envie de revivre ça. J'ai envie de vivre d'autres choses. » Autant dire que Genesio n’est pas près d’oublier le traitement infligé.