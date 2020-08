OL : Genesio donne des tuyaux pour avoir un Pep Garcia

Dans : OL.

A l’instar de son prédécesseur Bruno Genesio, le coach lyonnais Rudi Garcia ne fait pas l’unanimité auprès des supporters rhodaniens.

Cible de moqueries et de critiques récurrentes et sur les réseaux sociaux, Rudi Garcia tente néanmoins d’inverser la tendance grâce au beau parcours de Lyon en Ligue des Champions. Le quart de finale face à Manchester City, prévu samedi soir à 21 heures, sera décisif pour le coach des Gones. En cas d’exploit, une partie du Groupama Stadium pourrait bien finir par changer d’avis sur l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille. Dans les colonnes du journal L’Equipe, Bruno Genesio, également longuement critiqué par les supporters de l’OL, a osé la comparaison avec Rudi Garcia.

« Ma victoire à City a été une revanche collective face aux critiques. Je me suis servi des critiques pour motiver les joueurs. Rudi (Garcia) peut-être aussi contre la Juventus Turin d’ailleurs. Cela prouve qu’en foot, il faut croire que tout est possible. Je me souviens des réseaux sociaux, ce n’était pas simple » se souvient Bruno Genesio, lequel a par ailleurs évoqué les chances de l’OL contre Manchester City ce week-end. « Ils doivent se servir des matchs précédents contre City. Beaucoup d’entre eux y ont participé, Maxwel (Cornet), Memphis (Depay), Houssem (Aouar), Antho (Lopes), Marcelo, Jason (Denayer)… Ils l’ont fait. En plus, dans ce contexte, un seul match et à huis clos, l’équipe la moins forte est avantagée » juge Genesio. Et de conclure « Il faut qu’ils y croient. Mais tu ne dois pas avoir peur de prendre des risques sinon, tu es mort ». Des conseils que le staff actuel de l’Olympique Lyonnais prendra peut-être en compte au moment de préparer ce match historique…